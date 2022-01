Biathlon in Ruhpolding: Denise Herrmann verzichtet auf Verfolgung am Sonntag

Denise Herrmann nimmt nicht an der Verfolgung beim Heim-Weltcup in Ruhpolding teil. Mit der Staffel am Freitag sei „die letzte intensive Einheit abgeschlossen“.

Drei Wochen vor den Olympischen Spielen in Peking (4. bis 20. Februar) gilt der Fokus nun einem zweiwöchigen Aufbau „inklusive Wettkampf in der Höhe als Vorbelastung“.

Biathlon: Olympia in Peking steht bevor

Für Herrmann geht es am Montag mit der Olympia-Einkleidung in München weiter. Dann steht die Generalprobe in Antholz auf dem Programm, wo Herrmann für den Massenstart am Sonntag plant.