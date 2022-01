Grab von Schalke-Ikone Libuda am Samstag umgebettet - Auch Rauball wohnte Zeremonie bei

Vereinsikone Reinhard „Stan“ Libuda hat seine letzte Ruhestätte auf dem „Schalke-Friedhof“ in Gelsenkirchen-Beckhausen gefunden.

