Bundesliga: Steffen Baumgart vom 1. FC Köln kritisiert Corona-Maßnahmen

Der Trainer des 1. FC Köln forderte mehr Klarheit in Corona-Zeiten. „Ich finde viele Sachen nicht gut, weil mir auch die Begründungen nicht gefallen. Warum dürfen in Köln in einem großen geschlossenen Raum 750 Menschen sein, und in einem großen Stadion auch 750″, sagte der Ex-Profi bei Bild-TV. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)