Thomas Tuchel mit öffentlicher Kritik an Romelu Lukaku nach schwacher Leistung

Thomas Tuchel äußert nach der Niederlage des FC Chelsea bei ManCity öffentliche Kritik an

Der deutsche Trainer der Blues war mit der Leistung des Belgiers beim 0:1 im Etihad Stadium alles andere als zufrieden. „Er hatte viele Ballverluste, ohne Druck zu haben, und in vielversprechenden Situationen“, sagte der Coach nach der Partie.

Die Angriffsbemühungen seiner insgesamt recht harmlosen Mannschaft ließen Tuchel während des Spiels am Seitenrand immer wieder mit dem Kopf schütteln und wild gestikulieren. Lukaku, der vor der Saison für 115 Millionen Euro von Inter Mailand an die Stamford Bridge gekommen war, ließ zudem kurz nach Wiederanpfiff die mit Abstand beste Chelsea-Chance ungenutzt.

Tuchel kommentierte: „Natürlich wollen wir ihm helfen, aber er ist Teil des Teams und manchmal muss er auch seinen Dienst leisten. Er hatte eine riesige Chance, also hat er auch seinen Anteil.“

Tuchel: „Wenn du abspielst ...“

Chelsea habe die eigenen Chancen „gekillt. Lasst uns ehrlich sein, mit solchen Chancen kann man 1:0 in Führung gehen, es ist eine riesige Chance. Wie viele Chancen bekommst du gegen City?“

Tuchel und Lukaku mit Vorgeschichte

Die Leistung in der Offensive, vor allem in der ersten Hälfte, sei nicht zufriedenstellend gewesen: „Wir hatten acht oder neun Umschaltmomente in der ersten Hälfte und keine Ballaktionen im Strafraum. Das ist ein großes Problem.“ Das Timing und die Haltung hätten gefehlt, führte Tuchel aus: „Wir hätten mehr Chancen haben können, wenn wir präziser gespielt hätten.“