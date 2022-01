Weltfußballer-Wahl: Lewandowski will sich diesmal gegen Messi durchsetzen

Robert Lewandowski gab am Samstag nochmals seine Visitenkarte als Top-Torjäger in der Fußball-Bundesliga ab.

Robert Lewandowski gab am Samstag nochmals seine Visitenkarte als Top-Torjäger in der Fußball-Bundesliga ab. Beim 4:0 in Köln erzielte der polnische Nationalspieler einen Dreierpack und erreichte damit als zweiter Spieler nach Gerd Müller (365 Treffer) die 300-Tore-Marke im deutschen Fußball-Oberhaus.

Am Montag (19.00 Uhr/Sky) hofft der 33-Jährige darauf, wie im vergangenen Jahr erneut vom Weltverband FIFA zum Weltfußballer gekürt zu werden. Der Bayern-Star konkurriert in der Endausscheidung mit Weltstar Lionel Messi von Paris St. Germain und Liverpools ägyptischem Ausnahmespieler Mohamed Salah um die Auszeichnung "The Best".