DFB-Pokal: 1. FC Köln - Hamburger SV LIVE im TV, Stream, Liveticker

Das Achtelfinale im DFB-Pokal steht an! SPORT1 überträgt die Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV am Dienstag um 18.30 Uhr live.

Köln in Form - HSV als Außenseiter

Die Geißböcke spielen bisher eine gute Saison in der Bundesliga. Das Team von Coach Steffen Baumgart befindet sich in der oberen Tabellenhälfte - selbst das 0:4 gegen den FC Bayern am Samstag war lange nicht so klar, wie es das Ergebnis vermuten lässt.