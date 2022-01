FC Bayern: Tolisso mit Knaller-Tor gegen Köln, Nagelsmann lobt - bleibt er doch?

Der satte Linksschuss von Corentin Tolisso zum zwischenzeitlichen 2:0 war der sehenswerteste Treffer beim 4:0-Auswärtssieg des FC Bayern in Köln. (BERICHT: Lewandowskis Gala zu viel für Köln)

Als Belohnung gab es eine innige Umarmung von Kumpel und Mitspieler Tanguy Nianzou. Aber auch Julian Nagelsmann zollte dem Franzosen nach einem gelungenen Gesamtauftritt an der Seite von Marc Roca im defensiven Mittelfeld Tribut. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Nagelsmann schwärmt von Tolisso

„Er ist ein sehr guter Spieler, von dem ich sehr viel halte“, sagte der Bayern-Trainer nach dem Abpfiff zu SPORT1 über Tolisso - und sprach dem 27-Jährigen ein generelles Lob aus: Er habe in Abwesenheit des verletzten Leon Goretzka (Patellasehnenreizung) zuletzt „viele gute Spiele“ gemacht.

Belebt Tolisso damit den Konkurrenzkampf im Bayern-Mittelfeld? Wenn, dann wohl nur für wenige Monate. (BERICHT: Neuer schnappt sich Baumgarts Mütze - so witzig reagiert Müller)

Tolisso wird den FC Bayern wohl verlassen

Der Spieler selbst tendiere klar dazu, etwas Neues zu machen. Gerüchte um einen Wechsel in Richtung England, Spanien und Italien wurden in diesem Zusammenhang immer wieder laut. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Tolisso stellt sich ins Schaufenster

Der 34-Jährige betonte am Samstag zwar, er wolle und werde sich nicht in Vertragsthemen einmischen, Tolisso sei ohnehin „alt genug“, um seine Zukunft zu klären.

Allerdings unterstrich er in aller Deutlichkeit: „Ich bewerte das alles sportlich und sportlich hat er eine große Bedeutung für uns. Und natürlich würde man gerne mit seinen Spielern weiterarbeiten, das ist ganz normal.“

Doch eine neue Chance für Tolisso bei Bayern?

Ein Signal an Tolisso und den Bayern-Vorstand? Die nächsten Wochen werden Aufschluss darüber geben, ob die Parteien noch einmal aufeinander zu gehen.

Klar ist: Mit Eigenwerbungen wie in Köln stellt sich der Rechtsfuß ins Schaufenster - und lässt so die Chancen auf einen üppigen Vertrag bei einem anderen internationalen Top-Klub steigen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Dem FCB droht bei der Personalie Tolisso im Moment also die Rolle des Verlierers - es sei denn, ein Interessent kommt in den nächsten zwei Wochen mit einer lukrativen Offerte um die Ecke und eröffnet den Entscheidern an der Säbener Straße die Möglichkeit, eine Ablösesumme für den Ex-Profi von Olympique Lyon zu generieren.