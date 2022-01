2. Liga: SV Darmstadt 98 – Karlsruher SC, 2:2 (0:1)

Der SV Darmstadt 98 trennte sich an diesem Samstag vom Karlsruher SC mit 2:2. Der KSC erwies sich gegen Darmstadt als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Das Hinspiel, das 3:0 geendet war, hatte seinen Sieger mit Karlsruhe gefunden.

Das 1:0 in der 21. Minute brachte den Karlsruher SC vermeintlich auf die Siegerstraße. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der KSC einen knappen Vorsprung herausgespielt. In Minute 47 hatte das Heimteam den Ausgleich parat. Der KSC musste den Treffer zum 2:1 hinnehmen (50.). In der 70. Minute gelang dem Karlsruher SC der Ausgleich. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich Darmstadt und der KSC die Punkte teilten.