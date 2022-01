Bundesliga: Filip Kostic fällt mit Corona aus - So könnte Eintracht Frankfurt spielen

Die Herausforderung ist groß. Was also tun? SPORT1 zeigt fünf mögliche Optionen auf. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Option 1: Chandler oder Durm als Kostic-Ersatz

Option 2: Jesper Lindström aus der Mitte ziehen

Senkrechtstarter Jesper Lindström ragte am Jahresende im offensiven Mittelfeld mit vier Treffern und zwei Vorlagen heraus. Auch gegen Borussia Dortmund überzeugte der Däne trotz vergebener Großchancen. Bei Ex-Klub Bröndby und auch schon bei den Frankfurtern agierte der 21-Jährige bereits als Linksaußen. Glasner hätte die Möglichkeit, Rafael Borré aus dem Sturmzentrum auf die Spielmacherposition zu ziehen und beispielsweise Goncalo Paciencia ins Rennen zu werfen. Oder der gegen den BVB stabil agierende Ajdin Hrustic rutscht neben Daichi Kamada in die Lindström-Rolle. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Option 3: Glasner überrascht mit Hrustic

Nationalspieler Ajdin Hrustic hat in seiner Zeit beim FC Groningen auf den Flügeln ausgeholfen. Der Australier erklärte seine Rolle dort zwar mit dem System, er sei kein klassischer Außenbahnspieler gewesen. Doch mit seinem starken linken Fuß, einer durchaus passablen Technik und dem nötigen Biss könnte Hrustic möglicherweise der gesuchte Kostic-Ersatz für 90 Minuten in Augsburg sein. In Groningen gelangen ihm in 13 Einsätzen auf dieser Position immerhin zwei Vorlagen.