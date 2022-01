Handball-EM 2022: Julius Kühn fällt nach positivem Corona-Befund für Vorrunde aus

EM-Auftaktsieg! Dieser Wechsel bringt DHB-Team in die Spur

Bei der Handball-EM 2022 in Ungarn und der Slowakei gibt es einen ersten positiven Corona-Befund im DHB-Team. Im Vorfeld zeigte sich Bundestrainer Alfred Gislason mit den Umständen in der Slowakei zufrieden.

Der am Samstagmorgen vom Ausrichter vorgenommene PCR-Test ergab bei Julius Kühn einen positiven Befund. Der Rückraumspieler begab sich daraufhin sofort in Isolation, wie der Deutsche Handballbund DHB mitteilte. (NEWS: Alles Wichtige zum Handball)

Vorrunde für Kühn beendet

In den seit Neujahr vorgenommenen sieben PCR-Tests der gesamten Delegation hatte Kühn ebenso wie alle weiteren Teammitglieder durchweg negative Ergebnisse erhalten.

Das deutsche Team war eine der wenigen Mannschaften, die ohne Coronainfektionen im Vorfeld des Turniers aufgefallen war. Zudem werde das Team in der Slowakei „jeden Tag getestet. Hier wird das sehr gut gemacht“, lobte Bundestrainer Alfred Gislason die Corona-Maßnahmen in der Slowakei , wo Deutschland die Vorrunde bestreitet.

Bei Co-Gastgeber Ungarn schwinge aber Skepsis mit. „Ich bin gespannt, wie das weitergeht in diesem Turnier. Wenn man sieht, dass in Budapest 20.000 bei einem Spiel sind und keiner eine Maske trägt, muss man sehen, welchen Verlauf das dann nimmt“, sagte Gislason.

Auch in der Hauptrunde würde das deutsche Team weiter in der Slowakei spielen. Ab dem Halbfinale finden die Partien jedoch allesamt in Budapest statt. (DATEN Tabellen der Handball-EM)