Novak Djokovic kämpft um Australian-Open-Start - Gegner Kecmanovic kann nur verlieren

Schaut man sich Nachrichtenseiten in Serbien an, gibt es beinahe nur ein Thema: Novak Djokovic.

Australian Open: Kecmanovic kennt Gegner nicht

Wirklich vorbereiten kann sich Kecmanovic auf das Duell am Montag jedoch nicht, denn aktuell ist es wahrscheinlicher, dass ihm am Sonntag plötzlich ein neuer Erstrundengegner zugeteilt wird .

Einreise-Krimi muss Djokovic Kraft kosten

Doch der Rekordsieger kann sich bei einem gerichtlichen Erfolg am Sonntag unmöglich in Topform am Montag befinden und damit angreifbar wie selten zuvor in einer ersten Runde.