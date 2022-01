Darts, Q-School: Schmutzler und Horvat scheitern knapp - Pietreczko sichert sich Tourkarte

Schmutzler: "Das Beste, das ich in meinem Leben gesehen habe"

Die finale Phase der europäischen Qualifying School im Darts in Niedernhausen ist beendet, die Tourkarten wurden vergeben – und ein Deutscher darf jubeln! (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Ricardo Pietreczko sicherte sich als einziger Deutsche eine der begehrte Tourkarten. Der 27-Jährige kämpfte sich am Schlusstag bis in die Top 16 vor.

Das genügte, um sich in die Top 11 der Gesamtwertung zu spielen. Neben den vier Tagessiegern bekamen auch die 11 besten Spieler in der Gesamtwertung eine Tourkarte.

Horvat vergibt sieben Matchdarts

Drei weitere Deutsche scheiterten denkbar knapp: Dragutin Horvat kämpfte sich am Schlusstag ins Halbfinale vor, vergab bei der 5:6-Niederlage gegen den Spanier Tony Martinez sieben Matchdarts. Bereits der Einzug ins Endspiel hätte dem 46-Jährigen gereicht. Auch Lukas Wenig fehlte am Ende nur ein Sieg, um sich in die Top 11 zu spielen.