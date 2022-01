Bundesliga, BVB: Das steckt wirklich hinter den Aussagen von Erling Haaland

Rose: "Wollen die Schale in Dortmund haben!"

Erling Haaland sorgt mit einem Interview, in dem er klarstellt, dass er sich unter Druck gesetzt fühlt, für Furore. Michael Zorc reagiert bei SPORT1. Was ändert sich für den BVB?

SPORT1 sagt, was wirklich hinter den Aussagen steckt! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Fjörtoft: Freund der Familie Haaland

Der gut vernetzte Ex-Bundesliga-Profi (unter anderem Eintracht Frankfurt) ist ein guter Freund der Familie, spielte einst zwischen 1994 und 1996 mit Haaland-Papa Alf-Inge zusammen in Norwegens Nationalmannschaft. Nach den Spielen sitzen die beiden schon mal länger zusammen in der Loge von Hauptsponsor Puma und tauschen sich bei einem Kaltgetränk aus.

Nach SPORT1 -Informationen ist Fjörtoft vor dem brisanten Interview am Freitagabend kurz an die Loge gegangen und hat sich mit dem „Team Haaland“ ausgetauscht. Ob es dabei schon um die Stoßrichtung des brisanten Interviews ging, ist nicht überliefert.

Haaland-Berater Raiola mit allen Wassern gewaschen

Das rund fünfminütige Gespräch wirkt wie ein inszeniertes Spiel, das von Berater Mino Raiola, der sich kürzlich einer Operation in Mailand unterzog, aus dem Krankenbett heraus gesteuert wurde.

Raiola exklusiv: So stehen Dortmunds Chancen bei Haaland

Zur Erinnerung: Der Star-Berater hatte vor rund einem Jahr europaweit für Schlagzeilen gesorgt, als er mit einer regelrechten PR-Tour bei mehreren Top-Vereinen vorstellig wurde. „Wer hat hier also wen unter Druck gesetzt?“, fragen sich viele BVB-Fans.

BVB-Sportchef Zorc: „Reaktion kann ich nicht ganz nachvollziehen“

Beim BVB haben sie das Interview jedenfalls höchst verwundert zur Kenntnis genommen. Haaland hätte, wenn er sich denn wirklich unter Druck gesetzt fühlt, jederzeit auf die Bosse zugehen können - so die Ansicht der BVB-Oberen. Das tat aber weder er noch seine Vertrauten.

Sportchef Michael Zorc pflichtete Watzke am Samstag im Gespräch mit SPORT1 bei: „Vielleicht ist das Interview nach dem Spiel auch aus der Emotion heraus passiert. Erling war aufgebracht und extrem verärgert über die Gelbe Karte, die doch etwas überzogen war.“

Verständnis habe Zorc für die Worte Haalands aber nur bedingt. „Die Reaktion kann ich nicht ganz nachvollziehen“, so der Manager, der betont: „Richtig ist: Es gibt keinen Druck, keine Deadline und nicht mal Gespräche in dieser Sache. Dass wir in einer solch wichtigen Thematik als Klub irgendwann Gespräche führen müssen, und das nicht erst im Sommer, das sollte einleuchten und ist im Übrigen auch der Professionalität geschuldet. Das wird sicher auch Erling verstehen, weil es im Fußball ein völlig normaler Vorgang ist.“