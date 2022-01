3. Liga: 1. FC Kaiserslautern – SV Meppen, 4:0 (2:0)

Mit FCK und dem SV Meppen trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für die Gäste schien Lautern aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der 1. FC Kaiserslautern als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel gegen die Gastgeber hatte Meppen für sich entschieden und einen 1:0-Sieg gefeiert.

Der 1. FC Kaiserslautern ging in Minute sieben in Front. Lautern erzielte in der achten Minute das 2:0. Die Hintermannschaft von Meppen ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Lautern überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 (51.). Der 1. FC Kaiserslautern baute den Vorsprung in der 61. Minute aus. Letztlich feierte FCK gegen den SV Meppen nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.