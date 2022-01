3. Liga: Sport-Club Freiburg II – 1. FC Magdeburg, 2:3 (1:1)

Der Gast ging in Minute 20 in Führung. Die Heimmannschaft brachte das Netz in Minute 32 für den Ausgleich zum Zappeln. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Der 1. FC Magdeburg schoss in der 70. Minute das Tor zum 2:1. Der 1. FC Magdeburg führte schließlich das 3:1 herbei (75.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als der Sport-Club für einen Treffer sorgte (91.). Am Ende verbuchte der 1. FC Magdeburg gegen Freiburg II die maximale Punkteausbeute.