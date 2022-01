3. Liga: TSV 1860 München – SV Wehen Wiesbaden, 3:2 (1:2)

Das 1:0 in der elften Minute brachte Wiesbaden vermeintlich auf die Siegerstraße. Das 2:0 ließ die SV Wehen Wiesbaden zum zweiten Mal im Match jubeln (23.). In der 36. Minute erzielte das Heimteam das 1:2. Die Pausenführung der SV Wehen Wiesbaden fiel knapp aus. In der 50. Minute brachte 1860 den Ball im Netz der SV Wehen Wiesbaden zum Ausgleich unter. Der TSV 1860 München versenkte die Kugel in der 69. Minute zum 3:2. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen gewann 1860 gegen die SV Wehen Wiesbaden.