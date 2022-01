3. Liga: VfL Osnabrück – 1. FC Saarbrücken, 2:1 (1:0)

Am Samstag begrüßte der VfL Osnabrück den 1. FC Saarbrücken. Die Begegnung ging mit 2:1 zugunsten von Osnabrück aus. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Der knappe 2:1-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit dem VfL Osnabrück Glücksgefühle beschert.