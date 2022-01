Bob: Friedrich siegt auch in St. Moritz und krönt sich zum Europameister

St. Moritz (SID) - Bob-Dominator Francesco Friedrich (Oberbärenburg) hat auch das letzte Zweier-Rennen vor den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) gewonnen und sich zudem zum siebten Mal zum Europameister gekrönt. Der Rekordweltmeister holte beim kombinierten Wettbewerb aus EM und Weltcup auf der Natureisbahn in St. Moritz seinen 14. Saisonsieg. Friedrich verbesserte den Bahnrekord im ersten Lauf zudem zunächst auf 1:05,89 Minuten.

"Wir sind super happy. Am Start sind wir gut dabei, die Formkurve steigt aber noch", sagte Friedrich: "Wir sind gut in Schuss und gut vorbereitet für drüben (Peking, d. Red.)."

Friedrich hat nur ein Saisonrennen nicht gewonnen. Am Neujahrstag waren ihm im lettischen Sigulda ungewöhnlich viele Fehler unterlaufen, als Zwölfter hatte er gar die Top Ten verpasst. Friedrich wird bei den Winterspielen mit Anschieber Thorsten Margis, mit dem er bereits in Pyeongchang 2018 Gold geholt hatte, im Zweier an den Start gehen.