St. Pauli 2:2 gegen Aue und könnte Platz eins verlieren

Aufstiegs-Aspirant FC St. Pauli hat in der 2. Fußball-Bundesliga wieder wichtige Punkte verloren und muss um die Tabellenführung bangen.

Aufstiegs-Aspirant FC St. Pauli hat in der 2. Fußball-Bundesliga wieder wichtige Punkte verloren und muss um die Tabellenführung bangen. Die Hamburger retteten durch ein spätes Tor von Etienne Amenyido (90.+3) wenigstens ein 2:2 (1:1) gegen Erzgebirge Aue. Für die Mannschaft von Trainer Timo Schultz, der seinen auslaufenden Vertrag unter der Woche verlängert hatte, war es schon das dritte Spiel in Folge ohne Sieg.

Am Samstag traf Ben Zolinski (17.) mit der ersten echten Offensivaktion für Aue, die zunächst überlegenen Hamburger glichen durch Jakov Medic (30.) aus. Nikola Trujic (72.) brachte die nun verbesserten Gäste in der zweiten Hälfte aber erneut in Führung.