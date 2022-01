Auch gegen Fortuna: Werder setzt Siegesserie fort

Erstliga-Absteiger Werder Bremen hat seine Siegesserie in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Zum Start ins neue Jahr setzten sich die Hanseaten mit 3:0 (0:0) gegen Fortuna Düsseldorf durch. Mit 32 Punkten sind die Werderaner nach dem vierten Dreier in Folge auf Platz drei vorgerückt.

Allerdings dauerte es bis zur 66. Minute, ehe Niclas Füllkrug per Kopf das 1:0 erzielte. Der Unparteiische gab den Treffer nach Videobeweis, die Flanke kam von Marvin Ducksch, dessen vermeintliches 2:0 in der 73. Minute nach Videobeweis wegen einer Abseitsposition nicht gegeben wurde. Zuvor hatten die Düsseldorfer in der 58. Minute Kristoffer Peterson nach einem groben Foulspiel gegen Felix Agu per Roter Karte verloren. Duckschs Treffer in der 80. Minute war regelgerecht, Füllkrug legte sein zweites Tor nach (87.).