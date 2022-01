2. Liga: SV Werder Bremen – Fortuna Düsseldorf, 3:0 (0:0)

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Kristoffer Paul Peterson erwies seiner Mannschaft einen Bärendienst, als er in der 57. Minute mit der Roten Karte vom Platz flog. Marvin Ducksch bediente Niclas Füllkrug, der in der 65. Spielminute zum 1:0 einschoss. Ducksch erhöhte für das Heimteam auf 2:0 (79.). Für klare Verhältnisse sorgte Füllkrug, der auf Zuspiel von Ducksch das 3:0 von Bremen markierte (86.). Am Schluss siegte der SV Werder Bremen gegen Düsseldorf.