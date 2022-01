Snowboard: Morgan starke Dritte in Laax

Snowboarderin Annika Morgan wird Dritte in Laax © AFP/GETTYIMAGES/SID/EZRA SHAW

Snowboarderin Annika Morgan hat bei der Olympia-Generalprobe im Slopestyle ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die 19-Jährige fuhr bei den prestigeträchtigen Laax Open als Dritte zum zweiten Mal in ihrer Karriere auf ein Weltcup-Podest. Ihre Premiere auf dem "Stockerl" hatte sie Anfang Dezember in Steamboat Springs/USA gefeiert, allerdings im Big Air.

"Ich kann es gar nicht glauben, bin immer noch sprachlos und habe schon geheult, weil ich mich so sehr freue, das ist so krass", sagte Morgan. Sie musste sich in der Schweiz nur der WM-Dritten Tess Coady aus Australien und Big-Air-Olympiasiegerin Anna Gasser (Österreich) geschlagen geben.