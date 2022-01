3,6 Millionen Zuschauer bei EM-Auftaktsieg der Handballer

3,6 Millionen Zuschauer haben den Auftakterfolg der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Männer-EM in der Slowakei und Ungarn am TV-Bildschirm verfolgt. Die ARD verzeichnete beim 33:29-Sieg des Teams von Bundestrainer Alfred Gislason am frühen Freitagabend zum Vorrundeneinstieg in Bratislava gegen Belarus einen Marktanteil (MA) von 15,9 Prozent. Für das Erste bedeutete der Zuspruch den drittbesten Tageswert seines Programms hinter der 20.00-Uhr-Ausgabe der „tagesschau“-Nachrichten (4,93 Millionen/MA: 17,1) und dem Abend-Film (4,90/16,8).