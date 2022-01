Wadenprobleme: Schiedsrichter Ittrich fällt für Stuttgart-Leipzig aus: Schlager springt ein

Schiedsrichter Patrick Ittrich fällt für die Partie in der zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig wegen muskulärer Probleme aus.

Schiedsrichter Patrick Ittrich fällt für die Partie in der Bundesliga zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr) wegen muskulärer Probleme an der Wade kurzfristig aus.