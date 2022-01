Bundesliga: Nils Petersen lässt seine Zukunft beim FC Freiburg offen

So erklärt Streich Dortmunds Kantersieg

„Heute plant man so, in zwei Wochen plant man wieder anders. Ich mache das auch von meinem körperlichen Zustand abhängig“, erklärte der 33-Jährige vor dem 19. Bundesliga-Spieltag bei Eurosport .

„Der Verein würde mir wohl keine Steine in den Weg legen, wenn ich mich verändern wollen würde. Wahrscheinlich würde er mir auch einen neuen Vertrag anbieten, wenn ich sage, dass ich nochmal angreifen will“, fügte Petersen hinzu.

„Nicht meine Welt“

Petersen, der in der laufenden Bundesliga-Saison nur in acht Spielen zum Einsatz kam, gab zu: „Wenn man nicht spielt, ist man enttäuscht, dann kommt das eine oder andere interessante Angebot herein. Darüber denkt man dann nach, obwohl man eigentlich gar nicht weg möchte. Es ist kompliziert.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)