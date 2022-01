Tennis-Ikone Evert an Eierstockkrebs erkrankt

Chris Evert (l.) ist an Krebs erkrankt © AFP/SID/ROSLAN RAHMAN

Tennis-Ikone Chris Evert ist an Krebs erkrankt. Die Diagnose macht sie selbst öffentlich.

Tennis-Ikone Chris Evert ist an Krebs erkrankt. Dies offenbarte die 67 Jahre alte US-Amerikanerin am Freitag bei Twitter. „Ich wollte meine Diagnose Eierstockkrebs im Stadium 1 mitteilen, um anderen zu helfen“, schrieb Evert: „Ich habe großes Glück, dass die Krankheit früh erkannt wurde und erwarte positive Ergebnisse von meiner Chemotherapie.“

Evert, die zwischen 1974 und 1986 in jedem Jahr mindestens ein Grand-Slam-Turnier gewann und insgesamt auf 18 Major-Titel zurückblickt, erläuterte ihre Diagnose bei ESPN. Dabei wies sie auch darauf hin, dass Eierstockkrebs in vielen Fällen unentdeckt bleibe, bis er sich in einem späteren, weniger gut behandelbaren Stadium befinde.