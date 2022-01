AEW Rampage: Legende Sting Zielscheibe von bitterbösem Rap-Clip

Das Duo The Acclaimed (Anthony Bowens, l., und Max Caster, M.) veralberte bei AEW Rampage Darby Allin und Sting © All Elite Wrestling

The Acclaimed veralbern Sting und Darby Allin mit Rap-Clip

„Two grown men - and they‘re going through a goth phase“ (Zwei erwachsene Männer, und sie gehen durch eine Goth-Phase) lautete die Kernzeile des Songs, in dem Caster und Bowens Allin und Sting unter anderem eine etwas zu weit gehende „Bromance“ und eine unironische Liebe für die Fernsehserie „Two Broke Girls“ unterstellen.