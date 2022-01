Alexander Zverev ergreift Partei für Kumpel Novak Djokovic

„Er hatte ein Visum, richtig? Er ist doch nicht auf gut Glück hierhergekommen“, sagte Zverev in Melbourne, wo ab Montag das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres ausgetragen wird. „Hast du das Visum, gehst du davon aus zu spielen.“

Am Freitag hatte die australische Regierung in Person des Einwanderungsministers Alex Hawke das Visum von Djokovic ein zweites Mal für ungültig erklärt , wogegen die Anwälte des 34 Jahre alten Weltranglistenersten umgehend Einspruch einlegten.

Seit Samstag sitzt der ungeimpfte Serbe wieder in einem Abschiebehotel fest, ehe sich ein Bundesgericht am Sonntag mit dem Einspruch des neunmaligen Gewinners der Australian Open beschäftigen wird und endgültig in der Causa entscheiden wird.