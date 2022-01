WWE SmackDown: Legende Lita sorgt für Comeback-Paukenschlag

Lita steigt beim WWE Royal Rumble 2022 wieder in den Ring © WWE

Hall-of-Fame-Mitglied Lita brüskiert bei WWE Friday Night SmackDown Damenchampion Charlotte Flair - und deutet eine längere Rückkehr an.

Beim Royal Rumble in zwei Wochen wird sie in den WWE-Ring zurückkehren - geht womöglich sogar noch mehr?

Lita spricht von längerem WWE-Comeback

„Ich glaube, ich habe noch einen Run in mir“, sagte die legendäre Weggefährtin der Hardy Boyz und Edge dem jubelnden Publikum - und auch das, was folgte, ließ aufhorchen: Eine verbale Konfrontation mit dem amtierenden Damenchampion Charlotte Flair endete damit, dass Lita Ric Flairs Tochter eine Ohrfeige und ihre Spezialaktion Twist of Fate verpasste.