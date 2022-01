Gislason über Wolff-Entscheidung: „Wusste schon lange, dass er nicht anfängt“

Gislason hatte zu Beginn der Partie gegen den wohl schwersten deutschen Gruppengegner überraschend Turnierdebütant Klimke von der HSG Wetzlar gegenüber Wolff bevorzugt. Doch der Plan ging nicht auf: Der 23-Jährige bekam in den ersten zehn Minuten keine Hand an den Ball, beim Stand von 2:7 (10.) brachte Gislason den erfahrenen Wolff ins Spiel.

"Es kann natürlich schiefgehen in der Anfangsphase. Ich hatte aber lieber Andi in der Hinterhand als einen unerfahrenen Jungen. Till hat viel Talent und wird auch seine Klasse zeigen", prognostizierte Gislason und fügte erklärend an: "In Kiel kam Andi in unserem letzten gemeinsamen Jahr immer viel besser von der Bank."