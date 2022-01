3. Liga: SV Waldhof Mannheim – Borussia Dortmund II (Montag, 19:00 Uhr)

Am kommenden Montag um 19:00 Uhr trifft der SV Waldhof Mannheim auf die Reserve von Borussia Dortmund. Waldhof erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:3 als Verlierer im Duell mit dem 1. FC Magdeburg hervor. Der BVB II siegte im letzten Spiel souverän mit 3:1 gegen den FSV Zwickau und muss sich deshalb nicht verstecken. Im Hinspiel begnügten sich beide Mannschaften mit einer 1:1-Punkteteilung.

Im Klassement liegen beide Teams dicht beieinander. Lediglich vier Punkte machen den Unterschied aus. Körperlos agierte der SV Waldhof Mannheim in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik (99-4-0) bestätigt. Ob sich Borussia Dortmund II davon beeindrucken lässt? Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein.