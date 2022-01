Erling Haaland sauer auf BVB: Das Interview im Wortlaut

Haaland: „In den vergangenen sechs Monaten habe ich entschieden, nichts zu sagen - aus Respekt vor Dortmund. Aber jetzt hat der Klub angefangen, mich zu einer Entscheidung zu drängen. Aber alles, was ich will, ist Fußball spielen. Aber sie machen mir Druck, dass ich jetzt eine Entscheidung über meine Zukunft treffen soll. Deswegen muss ich bald eine Entscheidung fällen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Haaland: „Ja, das habe ich von Anfang an gesagt, weil ich mich auf Fußball konzentrieren möchte. Denn dann bin ich am besten. Nicht, wenn mir andere Dinge durch den Kopf gehen. Sie üben seit einer Weile Druck auf mich aus. Es ist also an der Zeit, die Dinge in Angriff zu nehmen.“