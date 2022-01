Deutsche EM-Gruppe: Polen schlägt Österreich

EM-Auftaktsieg! Dieser Wechsel bringt DHB-Team in die Spur

Trotz einiger Corona-Sorgen legen die Polen einen erfolgreichen EM-Start hin und führen die Vorrundengruppe D nun zusammen mit Deutschland an.

Polens Handballer haben trotz einiger Corona-Sorgen einen erfolgreichen EM-Start in der deutschen Vorrundengruppe hingelegt. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)

Die Mannschaft von Trainer Patryk Rombel setzte sich am Freitagabend im Anschluss an den deutschen Sieg gegen Belarus (33:29) mit 36:31 (17:14) gegen Österreich durch und nahm damit Kurs auf die Hauptrunde. (DATEN Tabellen der Handball-EM)

Für Polen war am Freitagabend in Bratislava Arkadiusz Moryto mit neun Treffern der erfolgreichste Werfer. Polen, das vor EM-Beginn mehrere Coronafälle zu beklagen hatte, führt gemeinsam mit Deutschland (beide 2:0 Punkte) die Tabelle der Vorrundengruppe D an.