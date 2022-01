Bundesliga: Borussia Dortmund - SC Freiburg 5:1 - Haaland beendet Mini-Krise

"Fünf Wochen nicht gelaufen": So schleppte sich Hummels durch die Saison

Borussia Dortmund gewinnt das Topspiel gegen den SC Freiburg deutlich und rückt an den FC Bayern heran. BVB-Trainer Rose bremst im Anschluss die Erwartungen.

Das Team von Marco Rose hat das Topspiel gegen den SC Freiburg hochverdient mit 5:1 gewonnen und rückte damit vorläufig bis auf drei Punkte an den Rekordmeister heran. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Rose bremst Erwartungen nach Kantersieg

„Wir haben heute viel richtig gut gemacht. Die erste Halbzeit war bärenstark in allen Spielphasen. Wir hatten gute Balleroberungen, ein gutes Positionsspiel und ein gutes Gegenpressing“, lobte Rose seine Mannschaft bei DAZN .

Alles, was drumherum passiert, müsse man richtig einordnen. „Man muss ehrlich sagen, die Bayern spielen trotz ihrer Corona-Probleme eine hervorragende Saison und schenken wenig her. Wir sind – ich hoffe es ändert sich, bis jetzt noch zu inkonstant.“

BVB lässt Freiburg keine Chance

Der wie entfesselt auftretende BVB ging bereits in der 15. Minute in Führung.

Nach einer scharf getretenen Ecke von Julian Brandt stand Thomas Meunier goldrichtig und versenkte den Ball per Kopf im Tor.

Die Dortmunder – offenbar beflügelt vom Last-Minute-Sieg gegen Eintracht Frankfurt – dominierten die Partie in allen Bereichen und ließen Freiburg nicht den Hauch einer Chance.

Völlig folgerichtig baute der BVB die Führung schließlich aus. Nach einem Eckball von Brandt war es erneut Meunier, der am höchsten stieg und die Kugel im linken Eck unterbrachte (29.)

„Nach dem Frankfurt-Spiel wollten wir eine Menge gut machen. Wir wollen in der Bundesliga weiter Punkte sammeln und hatten heute eine gute Chance, einfach vorzulegen“, freute sich Doppel-Assistgeber Brandt über die Leistung.

Haaland beendet Mini-Krise

Nach einem gewonnenen Zweikampf im Mittelfeld hatte Jude Bellingham das Auge für Erling Haaland, der viel zu viel Platz hatte und das Spielgerät völlig unbedrängt an Benjamin Uphoff vorbei zum 3:0 einschob.

Der Norweger verhindert damit einen Negativrekord - noch nie hat Haaland in drei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Spielen nicht getroffen.

Demirovic verkürzt für Freiburg

Mahmoud Dahoud schickte Haaland mit einem wunderbaren Steilpass in die Tiefe. Der 21-Jährige tunnelte Uphoff und schnürte seinen Doppelpack. (76.)

Haaland macht Deckel drauf

Während der BVB durch den Sieg an den FC Bayern heranrückt, läuft Freiburg Gefahr, an diesem Wochenende Champions-League-Rang vier zu verlieren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Freiburgs Trainer Streich tat sich im Anschluss sichtlich schwer, Erklärungsansätze für die Niederlage zu finden: „Es war heute viel zu wenig, wir waren auch nicht mutig genug nach vorne in der ersten Halbzeit. Das ist natürlich extrem enttäuschend, an einem Freitagabend so aufzutreten.“