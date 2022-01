DEL: München ringt Berlin in der Overtime nieder

Titelverteidiger Eisbären Berlin hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die zweite Niederlage in Folge kassiert.

Titelverteidiger Eisbären Berlin hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die zweite Niederlage in Folge kassiert. Die Berliner verloren im Spitzenspiel des 42. Spieltags mit 2:3 (1:2, 1:0, 0:0, 0:1) nach Verlängerung gegen den CHL-Teilnehmer Red Bull München, liegen aber weiterhin komfortabel an der Tabellenspitze. München beendete nach längerer Corona-Zwangspause seine Negativserie und sprang auf Tabellenrang vier.