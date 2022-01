Tennis, Australian Open: Becker sieht "große Chance" für Zverev in Melbourne

„Dann gibt es die Nummer zwei der Welt, Daniil Medvedev“, so Becker weiter, „er ist für mich fast auf einer Stufe einzuordnen mit Djokovic.“ Dennoch habe Zverev „in der Tat eine große Chance, seinen ersten Grand-Slam-Titel zu gewinnen, und er kann die Nummer eins der Welt werden. Was wir vor fünf Jahren nicht unbedingt angenommen haben, seien wir ehrlich: Sein großes Talent war bekannt, aber er hatte doch ein paar Schwachstellen.“

Becker: „Musst gewinnen, auch wenn du nicht gut spielst“

Diese habe er nun „beseitigt“, dies sei das Ergebnis „jahrelanger, kontinuierlicher Arbeit. Was er jetzt deutlich besser kann? Konstant Leistung bringen.“ Zverev habe früher pro Turnier „zwei, drei unglaubliche Spiele gemacht, aber um ein Turnier zu gewinnen, braucht es fünf Siege, bei einem Grand Slam sieben. Du kannst aber nicht siebenmal dein bestes Tennis spielen, du musst gewinnen, auch wenn du nicht so gut spielst. Und da ist er gewachsen, sein Glaube an die eigene Stärke ist so groß wie nie zuvor.“