2. Liga: FC Hansa Rostock – Hannover 96, 0:1 (0:0)

96 trug gegen Rostock einen knappen 1:0-Erfolg davon. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Hannover. Das Hinspiel hatte FC Hansa Rostock für sich entschieden und einen 3:0-Sieg verbucht.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Hannover 96 ging durch Linton Maina in der 57. Minute in Führung. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen den Gästen und der Hansa aus.