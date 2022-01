2. Liga: SG Dynamo Dresden – Hamburger SV, 1:1 (0:1)

Am Freitag kam der Hamburger SV bei SG Dynamo Dresden nicht über ein 1:1 hinaus. Der vermeintlich leichte Gegner war Dresden mitnichten. Dynamo Dresden kam gegen den HSV zu einem achtbaren Remis. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen müssen.

Das 1:0 von Hamburg stellte Robert Nesta Glatzel sicher (36.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gäste, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Nach Assist von Julius Kade war es Christoph Daferner, der für den Ausgleich verantwortlich zeichnete (60.). Am Ende sicherte sich SG Dynamo Dresden mit diesem 1:1 einen Zähler.