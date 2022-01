2. Bundesliga: Dynamo Dresden - Hamburger SV 1:1, Hansa Rostock - Hannover 96 0:1

Der Hamburger SV verpatzt den Start in das neue Jahr!

Stattdessen laufen die Rothosen nun Gefahr, Platz drei sowie den Anschluss an die direkten Aufstiegsplätze zu verlieren. ( Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker )

„Wir haben heute einfach zu wenig auf den Platz gebracht von dem, was wir uns vorgenommen haben. Es war als Kollektiv zu wenig“, kritisierte HSV-Trainer Walter bei Sky die Leistung seiner Mannschaft.

Auf die Frage, ob er bereits Druck verspüre, antwortete Walter resolut: „Gar keinen. Den macht nur ihr von der Presse. Wir haben unseren Weg ausgerufen, ihr könnt uns weiter damit nerven. Heute ist das erste Spiel und ihr fangt schon wieder damit an. Wir bleiben ganz entspannt.“

Dresden dominiert schwachen HSV

Vor rund 1000 Zuschauern startete Dynamo druckvoll in die Partie.

Nach einem Fehlpass von Daniel Heuer Fernandes kam Yannick Stark im Strafraum zu Abschluss, scheiterte jedoch am HSV-Keeper (4.)

In den ersten Minuten setzten sich die Sachsen in der gegnerischen Hälfte fest und ließen den HSV kaum atmen. Die Hamburger kamen erst nach rund 15 Minuten etwas besser ins Spiel, blieben offensiv dennoch ungefährlich.

Glatzel stellt Spiel auf den Kopf

Umso überraschender ging der HSV durch Robert Glatzel in der 37. Minute in Führung und stellte den Spielverlauf damit völlig auf den Kopf.

Kurz vor der Halbzeit hatte Kittel nach Vorlage von Faride Alidou die große Chance auf das 2:0, scheiterte jedoch an Broll.

In der Halbzeitpause schien HSV-Trainer Walter die richtigen Worte gefunden zu haben, da die Hamburger wie ausgewechselt in Hälfte zwei starteten und die Partie plötzlich dominierten.

Daferner gleicht für Dresden aus

Alidou verpasste in der 54. Minute jedoch die Chance auf den zweiten Treffer - was sich prompt rächen sollte.

In der ersten gefährlichen Aktion der Sachsen in Hälfte zwei flankte Julius Kade den Ball in den Strafraum, wo Christoph Daferner den Ball aus rund fünf Metern unbedrängt einköpfte (61.)