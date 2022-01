Darts, Q-School: Sherrock und Schmutzler mit dem Rücken zur Wand - Peters und Montgomery holen Tourkarte

Queen of the Palace scheitert dramatisch

Die „Queen of the Palace“ gewann zwar ihr Auftaktmatch, musste sich allerdings in der Runde der Top 64 mit 3:6 dem Waliser Justin Smith geschlagen geben.

Da Sherrock bisher keine Punkte für die Gesamtwertung sammeln könnte, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass sie am Samstag noch in die Top 13 vorstoßen kann. Übrig bleibt fast nur noch ein Tagessieg, selbst ein Finaleinzug könnte zu wenig sein.

Gleiches gilt für Fabian Schmutzler. Er verlor am Freitag in der europäischen Q-School in Niedernhausen bereits sein Auftaktmatch. Mit 1:6 unterlag „The Fabulous Fab“ dem Niederländer Jeremy van der Winkel. Die Top 11, die am Ende neben den Tagessiegern eine Tourkarte bekommen, scheinen für den 16-Jährigen schon fast außer Reichweite zu sein.