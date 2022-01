Corona: Eintracht ohne Trapp und Kostic in Augsburg

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss im Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Sonntag coronabedingt auf zwei Leistungsträger verzichten.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss im Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) coronabedingt auf zwei Leistungsträger verzichten: Torwart Kevin Trapp und Flügelspieler Filip Kostic wiesen nach PCR-Tests am Freitag jeweils „ein grenzwertig positives Ergebnis bei einer milden Symptomatik“ auf, das teilte der Klub am Abend mit. Beiden Spielern gehe es gesundheitlich gut.