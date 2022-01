F1: Hamilton-Rücktritt wäre "Armutszeugnis für ganze Formel 1", sagt Toto Wolff

Hamilton-Rücktritt wäre „Armutszeugnis für ganze Formel 1“

Abu Dhabi „wird niemals vergessen sein“

Auch jetzt äußerte er sich drastisch und stellte klar, was in Abu Dhabi passiert sei, „wird niemals vergessen sein. Weil es einfach Unrecht war, was Lewis widerfahren ist. An diesem Tag war er unschlagbar. Bis der Rennleitung die Sicherungen durchgebrannt sind, sie auf drei Regelverstöße entschieden hat. Das ist nur schwer zu verstehen.“