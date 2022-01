Virtuelle 24 Stunden in Le Mans mit Alonso & Max Verstappen

In der virtuellen Ausgabe von Le Mans werden neben zahlreichen SIM-Racern auch bekannte Motorsportfahrer wie Bruno Spengler, Fernando Alonso und Formel-1-Weltmeister Verstappen mit von der Partie sein © 24h Le Mans

Es ist das berühmteste Langstreckenrennen der Welt und findet auch in diesem Jahr einmal mehr virtuell statt. Dank Fernando Alonso und Max Verstappen sogar mit großer Starpower.

1923 fand in Frankreich erstmals das wohl berühmteste Langstreckenrennen der Welt statt: die 24 Stunden von Le Mans.

Seither sind unzählige Fahrer:innen an den Start gegangen, feierten traumhafte Siege oder mussten bittere Niederlagen hinnehmen. Mit dem Aufkommen von Videospielen wurde das Rennen nach und nach in verschiedenen Formen auf die unterschiedlichsten Plattformen portiert. Doch gelang es erst der SIM-Racing-Szene mit einer detailgetreuen Abbildung des 13 km langen „Circuit des 24 Heures“ so richtig zu überzeugen.