Gislason streicht Zerbe für erstes EM-Spiel aus DHB-Kader

Bundestrainer Alfred Gislason hat Rechtsaußen Lukas Zerbe (25) für das erste EM-Spiel gegen Belarus am Freitag (18.00 Uhr/ARD) aus dem Kader der deutschen Handballer gestrichen. Pro EM-Spiel dürfen lediglich 16 Spieler nominiert werden, Deutschland ist mit 17 Spielern in Bratislava vor Ort.

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) trifft nach dem Auftakt gegen Belarus in der ersten Turnierphase am Sonntag (18.00 Uhr/ARD) auf Österreich sowie am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF) zum Abschluss auf Polen.