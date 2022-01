NFL: Tennessee Titans sind geheimer Titelfavorit - Derrick Henry vor Rückkehr

Dabei hatte der Erfolg eine durchaus große Bedeutung. Immerhin ist die Franchise nun die Nummer eins in der AFC und hat in den Playoffs der NFL in der ersten Runde ein Freilos.

Es sind für die Titans damit nur noch zwei Siege bis zum Super Bowl und drei zur Meisterschaft! Der erste Titel für das Team, das lediglich 2000 einmal den Super Bowl erreichte, ist also in Reichweite.

Vrabel als überzeugender Coach der Titans

Vrabel selbst weiß genau, wovon er redet. Immerhin hatte er selbst zwischen 1997 und 2010 in der NFL für die Pittsburgh Steelers, New England Patriots und die Kansas City Chiefs gespielt und als Linebacker knallhart abgeräumt.

Vrabel, 46 Jahre alt, versteht also genau, was in seinen Spielern vorgeht - und ist selbst noch fast ein aktiver Profi. Im Training und vor Spielen mischt er jedenfalls immer wieder in den Übungen mit. Seit 2018 hat Vrabel bei den Titans die Zügel in der Hand und hat bei seiner ersten Station als Chefcoach in der NFL bisher überzeugt.