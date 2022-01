Bundesliga: Wie nachhaltig ist der Erfolg von Union Berlin?

Unions Kader ist sehr alt

Beim 2:2 in Leverkusen stellte Fischer die bislang älteste Startelf der bisherigen Bundesliga-Spielzeit. Durchschnittlich waren die Berliner zum Rückrundenauftakt 30 Jahre alt. Andreas Luthe (34 Jahre), Christopher Trimmel (34), Niko Gießelmann (30), Genki Haraguchi (30), Andreas Voglsammer (30) und Max Kruse (33) bewegen sich in der Ü30-Fraktion. Einzig Paul Jaeckel (23) ist unter 25 Jahre alt.

Khedira sieht keine Probleme in der Altersstruktur

Das Alter sei generell nur eine Zahl, wie der vor der Saison aus Augsburg gekommene Mittelfeldspieler sagte: „Wenn man nach Italien schaut, dann ist man als Profi mit 31 Jahren jung. In Deutschland zählst du in diesem Alter schon zu den älteren Spielern. Jeder spielt aber so, wie er sich fühlt. Trimmel sprintet mit seinen 34 die Linie noch sehr gut hoch und runter.“

Trotz seines aus Union-Sicht noch „zarten“ Alters von 27 Jahren habe er keine Probleme damit, eine Führungsrolle in der routinierten Truppe zu übernehmen: „Es liegt an der Charaktereigenschaft eines Menschen, ob er sich in einer gewissen Rolle wohlfühlt oder nicht. Bei Union kannst du so sein, wie du möchtest. Wir können uns jederzeit einbringen, wenn wir das Bedürfnis dazu haben.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)