Eiskunstlauf-EM: "Ein Kopfproblem" - Eistänzer Müller/Dieck im EM-Rhythmustanz 13.

Nach einem nicht fehlerfreien Rhythmustanz ist für Katharina Müller und Tim Dieck die erhoffte Top-Ten-Platzierung bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Tallinn fast schon außer Reichweite. Die bereits für die Olympischen Spiele in Peking nominierten Dortmunder gehen als 13. in die Kür-Entscheidung am Samstag (12.45 Uhr/ONE).