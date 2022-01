Snowboard: Baumeister mit zweitem Saisonsieg, Hochreiter Dritte

Beim letzten Parallel-Riesenslalom vor Peking (4. bis 20. Februar) feierte der Berufssoldat aus dem oberbayerischen Feldkirchen-Westerham auf der Simonhöhe im österreichischen Bundesland Kärnten seinen zweiten Sieg in dieser Saison.

"Ich bin happy", sagte der 28 Jahre alte Baumeister nach seinem Finalsieg gegen den Slowenen Tim Mastnak. In der olympischen Disziplin hatte er in den vier Saisonrennen zuvor auch zwei zweite Plätze belegt, er übernahm damit das Gelbe Trikot des Weltcup-Spitzenreiters. Beim Weltcup vor zwei Jahren auf dem Olympiahang in Secret Garden war er auf den dritten Rang gefahren.