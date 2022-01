Handball-EM 2022 heute LIVE: Deutschland - Belarus im TV, Stream & Liveticker

Die deutschen Männer starten in die Handball-EM 2022. (NEWS: Alles Wichtige zum Handball)

Am Donnerstag startete in Ungarn und der Slowakei die 15. Handball-EM. Bereits einen Tag später ist die DHB-Auswahl das erste Mal gefordert. Deutschland trifft in seiner ersten Vorrundenpartie auf Weißrussland. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)