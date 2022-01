2. Liga heute LIVE: HSV, Dresden, Rostock, Hannover, LIVE im TV, Stream, Ticker

Die 2. Bundesliga ist zurück aus der Winterpause. Zum Auftakt will der Hamburger SV Druck auf die Spitzenplätze machen.

Noch weniger Abstand zu den Abstiegsplätzen haben Hansa Rostock und Hannover 96, die sich ebenfalls am Freitag im direkten Keller-Kracher gegenüberstehen.

Bremen und St. Pauli starten zu Hause

Am Samstag geht es dann für Werder Bremen um wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg. Das Team von Ole Werner trifft zu Hause auf Fortuna Düsseldorf und kann sich mit einem Sieg oben festsetzen.

Gleichzeitig möchte Tabellenführer FC St. Pauli seinen Traum vom ersten Aufstieg seit 2010 weiter träumen. Und das am besten mit einem Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten Erzgebirge Aue.

Außerdem trifft der 1. FC Nürnberg auf den SC Paderborn. Beide Teams sind in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen.

Am Abend steigt dann das Topspiel des Spieltags. Pauli-Verfolger Darmstadt 98 trifft zu Hause auf den Karlsruher SC, der mit einem Auswärtssieg wieder in das Rennen um die Aufstiegsplätze einsteigen kann. SPORT1 zeigt die Partie LIVE im TV und im STREAM. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Schalke schielt auf Platz drei

Zum Abschluss des Spieltags startet dann auch Schalke 04 in das neue Jahr. Im Heimspiel gegen Holstein Kiel will die Mannschaft von Dimitrios Grammozis weiter mit der Spitzengruppe schritthalten und den dritten Heimsieg in Folge einfahren. Außerdem trifft der 1. FC Heidenheim auf den FC Ingolstadt